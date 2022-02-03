Глава Сургута Андрей Филатов прокомментировал возможный уход «Аэрофлота» из города

Возможный уход авиакомпании «Аэрофлот» из Сургута, который будоражит умы горожан, прокомментировал градоначальник Андрей Филатов. Сегодня мэр прокомментировал новости, связанные с решением авиаперевозчика передать рейсы в ряде городов, включая Сургут, своим дочерним компаниям «Россия» и «Победа». Судя по словам Филатова, эта ситуация его беспокоит, несмотря на то что стоимость услуг «Победы» — более низкая, чем у ее материнской компании. Речь, однако, должна вестись не только о стоимости, но и качестве услуг: «Лично считаю, что передача сургутских рейсов «Победе» для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта, обслуживания, количества предоставляемых услуг, — пишет Филатов на своей странице в инстаграме. — Не могу в полной мере дать оценку ожидаемому изменению стоимости авиабилетов в случае с «Победой», но как один из факторов, влияющих на решение перевозчика, обозначается как раз удешевление перелетов. Но это требует детализации и более предметного анализа».

По словам главы Сургута, вопросом сохранения рейсов «Аэрофлота» в городе следует заняться — однако, подчеркивает Филатов, он может это делать только в рамках собственных должностных полномочий, в то время как решение принимает непосредственно авиакомпания. «Решение о передаче полетных слотов из Сургута «Победе» будет приниматься именно на уровне национального перевозчика и в рамках утвержденной долгосрочной Стратегии развития Группы «Аэрофлот» на период до 2028 года, — говорит глава города. — Она заявлена перевозчиком, согласована на федеральном уровне и реализуется. Эта ситуация связана не только с Сургутом, она коснулась 26 городов России, в том числе, например, Омска, Тюмени, Томска».

Тем не менее, со своей стороны Филатов намерен обратить внимание руководства национального перевозчика на ситуацию в Сургуте — при этом апеллировать планируют еще и к мнению горожан, которые не в восторге от перспективы поменять «Аэрофлот» на «Победу». Однозначно положительного результата, увы, гарантировать не может никто: «Возможна ли корректировка по предполагаемому решению компании с заменой на «Победу», ответить не готов, но обращать внимание на ситуацию важно и нужно, — заявляет Андрей Филатов. — Со своей стороны также займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений».

Напомним, что о предполагаемом решении «Аэрофлота» передать рейсы в ряде городов своим «дочкам» было известно еще в прошлом году: по новой стратегии развития группы компаний, сам «Аэрофлот» передаст региональные перевозки авиакомпаниям «Россия» и «Победа», снизив цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличив вдвое — до 130 миллионов человек.

Ныне же эта тема снова стала горячей из-за письма представителей рынка воздушных перевозок, которые обратились к главе города Андрею Филатову с рассказом о последствиях такого решения (письмо есть в распоряжении siapress.ru). «Если авиакомпания «Победа» заменит рейсы «Аэрофлота» своими собственными рейсами, все социально-значимые, экономические, статусные услуги лоукостер оказать не сможет, это касается и уровня бизнес-класс, и трансферных рейсов, и перевозки, к примеру, «груза 200», — сообщили авторы письма, попросив вмешаться в ситуацию и не допустить ухода из Сургута крупнейшего авиаперевозчика страны.