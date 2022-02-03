На улицах Крылова, Аэрофлотская и Геологическая в Сургуте изменилось движение

В Сургуте продолжают перенастраивать светофоры, чтобы уменьшить пробки. Так, корректировке подверглась работа регулировщиков на улицах Крылова, Аэрофлотская и Геологическая.

Если рассматривать первые две указанные локации, то там вернули первичные настройки, которые были семь месяцев назад. Больше всего изменений появилось на участке Геологическая – Югорский тракт: светофор работает в трехфазном режиме, увеличены фазы зеленого света, время выезда и для движения пешеходов остались прежними. Со стороны «Ледового дворца» образовывается затор, поэтому проезд будет односторонним.

«Мы понимаем, что в период пандемии сложно оценить трафик машин в час-пик, однако сейчас мы должны сделать так, чтобы интеллектуальная система работала бесперебойно. Пока заторов нет», – рассказал директор «Горсвета» Станислав Кузнецов.

Отмечается, что на сегодняшний день идет активна работа по перенастройке светофоров на других участках Югорского тракта, улиц Аэрофлотская, Островского и Профсоюзов.