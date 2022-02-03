Водитель без прав спровоцировал в Сургуте ДТП с пятью пострадавшими

В Сургуте 2 февраля произошла авария, в которой пострадали сразу 5 человек. По предварительным данным, 25-летний водитель без прав проехал на автомобиле «Киа» перекресток на «красный». Как результат: молодой человек столкнулся со стоящей «Шкодой».

Оба автомобилиста и пассажиры «Шкоды» и «Киа» получили травмы. Отмечается, что среди пострадавших есть пятилетний ребенок – его перевозили без специального кресла.

«Всего за 2 февраля на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир», – сообщили в ГАИ Югры.