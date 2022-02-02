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​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие»

Медсестра сургутской «травмы» стала председателем городского отделения независимого профсоюза

​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие»
Фото: pixabay.com

В Сургуте создано первичное отделение независимого профсоюза медиков «Действие». Возглавила организацию «Сургут. Действие» медсестра Сургутской клинической травматологической больницы, активистка Олеся Губанова.

«Этот профсоюз создан в защиту медицинских работников города Сургута. Оформление профсоюза уже прошло, ждем документов и начнем действовать. Сегодня наша цель – прекратить прессинг, который есть, наверное, во многих медицинских учреждениях города, но о котором просто не говорят, и не допустить больше гибели наших сотрудников. Хотелось бы внести лепту в это дело. Возможно, это кому-то поможет. И я свою жизнь проживу не зря», - рассказала активистка.

Олеся Губанова рассчитывает, что в профсоюз вступят все, кому необходима юридическая помощь и психологическая поддержка.

В пресс-службе профсоюза корреспонденту siapress.ru подтвердили, что регистрация первичного отделения в городе идет.

Напомним, внимание к Сургутской травматологической больнице было привлечено после самоубийств двух сотрудниц медицинского учреждения. Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Олеся Губанова и несколько ее коллег открыто выступили с призывом объективного расследования происходящего в больнице.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 247, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 18:01
альтруизм ...или?

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