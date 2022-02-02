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Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме

Травмбольница Сургута попала на страницы «Новой газеты»

Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме
Фото: obtc.ru

«Новая газета» опубликовала большой репортаж, посвященный реанимационному отделению травматологической больницы Сургута, где в конце прошлого года две медсестры покончили с собой.

Журналисты пообщались с родственниками и коллегами погибших женщин, с бывшими работниками травмы, а также побывали в самой больнице, где подверглись нападению.

Напомним, в прошлом году жизнь самоубийством покончили две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетов, в декабре — 49-летняя Ираида Петрова. Аяжан жаловалась на условия труда и длительные смены без коронавирусных надбавок, а также на травлю со стороны руководства. По факту гибели Ташмагабетовой возбуждено дело о доведении до самоубийства. По факту гибели Петровой СК проводит проверку.

Из больницы – в тюрьму

Радик Ташмагамбетов, муж погибшей Аяжан, рассказал изданию, что его жена работала в травмцентре с 2003 года. Грубость и хамство со стороны руководства медучреждения, по словам мужчины, усилились после выхода женщины из декрета (сейчас их дочери 5 лет). В частности, медсестре не позволяли подменяться с коллегами, из-за чего ребенка приходилось одного оставлять дома. После того, как Аяжан обратилась в трудовую инспекцию с жалобой на переработки и унижения, гонения усилились, отметил Радик.

Он добавил, что, по словам коллег погибшей, главврач и юристы медучреждения якобы пообещали Аяжан, что из больницы она уйдет только в тюрьму, пишет издание. «Юристы сказали супруге, что посадят ее на 15 лет за подстрекательство коллектива к жалобе на условия труда и клевету», — сказал муж погибшей.

Журналисты «Новой газеты» также побывали в сургутской травме. Во время визита в больницу они подверглись нападению, о чем рассказали многие федеральные СМИ. По словам журналистов, на них напал заместитель главврача Андрей Матвеев. «Мы всего-то хотели услышать комментарий руководителей травматологии по поводу суицида медсестер, а получили удары по лицу», - пишет автор статьи.

Просроченный материал

Коллеги Аяжан рассказали «Новой газете», что начальство «промолчало» о смерте медсестры, а ее семье не оказали никакой помощи, отметил муж погибшей. «И в отделении, по словам коллег Аяжан, ничего не изменилось, только теперь весь яд выливался на Ираиду, открыто поддержавшую Аяжан. 27 декабря и она покончила с собой», - пишет «Новая газета».

По словам коллег погибших, «атмосферу недоверия и стукачества» в коллективе реанимации для взрослых создавала старшая медсестра Ольга Матвейчук. О нездоровой атмосфере в больнице рассказали «Новой газете» и уже бывшие сотрудницы травмы – санитарки Юлия Шукешева и Ольга Малыгина. «Гнобили всех. Могли унизить на планерке. Постоянно повторяли, что мы — никто. Я не одна такая, нас много. На работу идешь — плачешь, с работы идешь — плачешь. Но все равно шли, кредиты платить нужно, семью кормить», - вспоминает Ольга Малыгина, которая сейчас уже находится на пенсии.

Еще одна медсестра КТБ Сургута Олеся Губанова, воспитывающая троих детей, рассказала, что с сентября прошлого года получает угрозы. Это началось после того, как она сообщила в прокуратуру, МВД, депздрав, СК и губернатору ХМАО об использовании в реанимации травматологии при проведении операций шовного материала с большим сроком просрочки. В доказательство она передала в правоохранительные органы видео и фото из операционных, где рядами стоят коробки с просроченными материалами. Реакция на ее заявления была одна: изложенные факты не нашли подтверждения, пишет газета.

«С этого момента я попала в немилость руководства. Надо мной издеваются, постоянно угрожают. Но я все равно не хочу быть невольным соучастником преступлений против наших пациентов. В некоторых случаях использование просроченного материала при операции может привести к тяжелым последствиям», - говорит Ольга.

После этого, по ее словам, ей устроили «линчевание» в присутствии 40 коллег. В частности, предложили уволиться, пообещав при этом, что она не найдет другой работы в Сургуте.

Профсоюз не защищает

Сотрудницы травмы пожаловались и на недостаток материального обеспечения больницы. «Нам не предоставляют средства ухода. Памперсы, бритвы, мыло, пену для бритья, даже вату мы должны выпрашивать у родственников пациентов», - рассказала Алина Птицына, работающая санитаркой.

Скидываться работникам пришлось и на памятник медицинской сестре, стоящий во дворе Сургутского центра травматологии. «Нас обязали отдать премию, которую обычно выплачивают в день медика, — вспоминает Ольга Малыгина. — Ну как обязали? Просто не выдали, объяснив, что заплатят нашими деньгами за памятник. Профсоюзные деньги мы не видели вообще. Иногда нам выдавали небольшие суммы наличными на праздники, все эти деньги потом забирали на нужды отделения».

Профсоюзный комитет, по мнению медсестер, никак не защищает их права, и жаловаться туда бесполезно. «Какой в этом смысл, если председатель профкома по совместительству секретарь главного врача? Кому она поможет, если напрямую зависит от начальника?», - говорит Виктория М., которую уволили из больницы по статье. Это произошло после ее неудобных вопросов руководству и требований обеспечить униформой и обувью.

Председатель первичной организации БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» профсоюза работников здравоохранения РФ Наталия Будаговская отказалась общаться с журналистами. «Мы не доводили людей. У нас было очень много проверок, уже есть все заключения. С жалобами ко мне никто не обращался. Именно в профсоюз не было никаких обращений по поводу прессинга», - заявила она.

Адвокат Евгения Кротова, к которой «Новая газета» обратилась за комментарием, назвала ситуацию в сургутской травме «беспрецедентной».

«Учитывая, что первые обращения медицинских работников в правоохранительные органы были еще осенью, никаких мер реагирования не предпринималось. Проверка сообщений о совершении должностными лицами больницы преступлений, в том числе, об использовании шовных медицинских материалов с истекшим сроком годности, затянулась на месяцы, что привело к возможности заинтересованного начальства оказывать психологическое давление, «травить» средний медицинский персонал, который обращался за помощью и защитой в полицию», - сказал адвокат.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 304, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 16:52
Во, молодцы, давно пора прищучить это змеиное гнездо

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