Сургутянка ведет дневник сугроба под своим окном

Спросите меня, что происходит в России зимой, и я отвечу: люди жалуются на плохую уборку снега. Югре далеко до северной столицы, однако и осадков здесь больше, а поэтому не все коммунальные компании, ответственные за расчистку проездов, дворов и тротуаров, справляются со своей работой. Впрочем, сургутяне к сложившейся ситуации начинают относится с юмором.

Так, жительница Сургута буквально ведет «дневник сугроба», наваленного на въезде во дворы с бульвара Свободы. Трансляция инстасериала велась в сторис siapress.ru в инстаграме. Если кратко, ситуацию с сугробом можно охарактеризовать, как стабильную. Впрочем, на сугроб уже обратила внимание команда губернатора Югры Натальи Комаровой. Вполне вероятно, что в ближайшее время он отправится на полигон.

Отметим, что в середине января на Сургут обрушился сильный снегопад. Коммунальные службы города и подрядные организации в первую очередь убрали дороги, затем – внутриквартальные проезды. Вывоз снега значится последним пунктом в этой работе. Окружные власти обещают штрафовать управляющие компании за плохую уборку снега.

Также стоит подчеркнуть, что в администрации Сургута держат под постоянным контролем ситуацию с уборкой снега во дворах. «По сравнению с 2021 годом имеется положительная динамика по чистке снега. В прошлом году было намного больше нарушений. В 2022 году ситуация значительно улучшилась. Если и имеются какие-то нарушения, то мы сначала стараемся выдавать рекомендательные письма. В этом году составлено уже три протокола в отношении компаний и выдано 34 предостережения за нарушения обязательных требований. На данный момент идет проверка исполнения», – рассказывал ранее муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации города Арсений Сальников. Он также добавил, что, как правило, управляющие компании оперативно реагируют на замечания.