Отключение электричества в дачных кооперативах Сургута связано с плановым ремонтом

19 дачных кооперативов Сургута ждут отключения электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Работы пройдут 2 и 3 февраля. Максимальное время отключения не превысит девяти часов.

«2 февраля с 9.00 до 13.00 электроэнергия будет отсутствовать в дачных кооперативах: «СОК-4», «Ручеёк-2», «Гвоздичка», «Кооператор», «Монтажник-40», «ПСОК-8», «СОНТ-5», «Ручеёк-1», «Геологоразведчик», «СТ-7», «СНТ-3», «Магистраль». 3 февраля с 9.00 до 18.00 без электроснабжения останутся: «Прибрежный», «Прибрежный 1», «Прибрежный 2», «Прибрежный 3», «Полимер», «Заречный» и «Энергостроитель», - сообщает пресс-служба администрации города.

Оперативно узнавать о плановых отключениях можно через группы кооперативов в Вайбере. Специальную ссылку и QR-код для перехода в сообщество можно найти на сайте компании «СГЭС» (surgutges.ru) в разделе Службы энергетических услуг (СЭУ). Также, всю необходимую информацию можно узнать по тел.: 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).