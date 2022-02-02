Десять кило наркотиков изъяты у барыги в Сургутском районе

В поселке Барсово Сургутского района был задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. У 46-летнего мужчины нашли десять кило разных наркотиков. Он планировал доставить их на Ямал и распространить в соседнем регионе через тайники-закладки.

Злоумышленник задержан еще 18 января. Тогда полицейские обнаружили у него около двух кило марихуаны, гашиша, опия и кокаина.

«После проведения всех оперативных и следственных действий оперативниками была изъята еще одна крупная партия наркотиков. По результатам проведенного исследования экспертами установлено, что общий вес всех запрещенных веществ составил более 10 кг, в их числе свыше 3 кг марихуаны и 7,5 кг гашиша. По имеющейся информации, 46-летний злоумышленник планировал распространять наркотики через тайники-закладки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, через Югру проходила транспортировка запрещенных веществ в соседний субъект», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Мужчина задержан и помещен в ИВС на территории Сургута.