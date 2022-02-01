Пострадавшие во время выброса газа в ХМАО вахтовики госпитализированы с ожогами

В Сургутском районе на месторождении произошел выброс газа с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека – это вахтовые рабочие из Башкирии и Марий Эл. Сейчас они госпитализированы с ожогами первой и второй степени, передает ТАСС.

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами», – приводит издание слова своего собеседника.

Также известно, что на данный момент пожар потушен. Погибших в ходе инцидента нет. Пострадавшие находятся в сознании, угрозы жизни нет. Медицинская помощь оказывается в ожоговом отделении Сургутской городской клинической больницы.

«Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации, проверено соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана должная правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц», – сообщает пресс-служба прокуратуры Сургутского района.