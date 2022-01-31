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«Вскрытие покажет»: дом на Ивана Захарова в Сургуте будет питаться от временной электролинии

Причину разрыва электросетей в сургутском доме выяснят после раскопок

«Вскрытие покажет»: дом на Ивана Захарова в Сургуте будет питаться от временной электролинии
Фото: Администрация Сургута

«Сургутские городские электрические сети» и администрация Сургута прокомментировали ситуацию, произошедшую в минувшую субботу в доме на улице Ивана Захарова, 15. Напомним, что жители сообщили о пропаже электричества и отопления. Как оказалось, причиной этого стал разрыв подземных сетей:

«После получения информации от ЕДДС, на место аварии выехали аварийная служба и специалисты СГЭС. На данный момент место повреждения обнаружено, работы по восстановлению в ближайшие дни будут проведены», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев.

Пока что дом будет питаться от временной линии. По информации представителей компании, резервные кабели не сработали, так как и они испорчены. В СГЭС уверены, что без механического воздействия дело не обошлось, однако точную причину удастся установить только после раскопок:

«Вскрытие покажет. После согласования действий с УК мы сможем раскопать сети для поиска причины инцидента и восстановления кабелей. Временной линии хватит на то, чтобы обеспечить всех жильцов теплом и электричеством», – заявил главный инженер СГЭС Андрей Голубков.

В компании также отметили, что повреждений бытовой техники после отключения электроэнергии быть не должно – такое возникает только при скачках напряжения, которые в этот день зафиксированы не были.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 297, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 17:04
Вот куда смотрит ПРОКУРАТУРА?!
Вот права граждан (массово) нарушены! Оно и понятно, если бы сказала высокое начальство, тогда они бы ....
А так, тишина.. Может следком заведет дело уголовное и проверит..
Все дома, на предмет работы резервной системы питания.
Зима теплая, нет сорокоградусных морозов, и чего?!
Кто виновен?! Кто будет отвечать?!
Или все само уляжется?

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