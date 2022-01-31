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Иван Пирожков из Сургута предстанет перед судом за неоднократное похищение человека

Сургутянин отправится в суд за похищение свидетеля и его избиение

Иван Пирожков из Сургута предстанет перед судом за неоднократное похищение человека
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанет 30-летний местный житель Иван Пирожков. Он обвиняется в целом серии преступлений: похищении человека с применением насилия, принуждении свидетеля к даче ложных показаний и к уклонению от дачи показаний, вымогательстве, хищении паспорта и других личных документов человека. Детали дела раскрыли в пресс-службах СУ СКР по ХМАО и окружной прокуратуры.

Следствие установило, что в производстве городского суда находилось уголовное дело в отношении обвиняемого, который в ноябре 2018 года, злоупотребляя своими должностными полномочиями, похитил деньги с банковской карты сургутянина. Для того, чтобы заставить своего основного свидетеля уклониться от дачи показаний в суде, злоумышленник в июле 2021 года выкрал его из квартиры и отвез в безлюдное место в лесу. Обвиняемый связал мужчину и нанес ему многочисленные удары по телу деревянными прутьями. Он потребовал от потерпевшего не давать изобличающие его показания, а в случае принудительного доставления – дать ложные показания.

«Кроме того, обвиняемый, воспользовавшись подавленной волей потерпевшего к сопротивлению, заставил того ежемесячно платить денежные средства в сумме 10–20 тысяч рублей в качестве компенсации за последствия ранее данных изобличающих показаний», - уточнили в пресс-службе окружного СУ СКР.

Также обвиняемый похитил у потерпевшего паспорт и другие личные документы, чтобы тот не пришел в суд. 4 октября, накануне очередного заседания суда, обвиняемый перевез потерпевшего на своем автомобиле из Сургута в Лангепас и высадил там. При этом у потерпевшего не было денег на обратную дорогу.

Преступление выявили лишь после того, как суд поручил установить причины неявки ключевого свидетеля. Обвиняемый свою вину не признал. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 145, комментариев: 0
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