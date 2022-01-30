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​Сургутянину вшили руку в живот

В сургутском травмцентре пациенту руку пришили к животу

​Сургутянину вшили руку в живот
Фото: травмцентр Сургута

С рукой в животе: так проведет несколько недель один из сургутян в результате необычной операции в городском травмцентре. Хирурги пришили ему конечность к животу для того, чтобы добиться восстановления поврежденных тканей. 35-летнего мужчину ранее доставили после пожара с ожогами левой руки. Для восстановления потребовалась пересадка тканей с других участков тела пострадавшего: врачи выбрали живот, а руку вшили для того, чтобы пересаженная кожа акклиматизировалась.

В таком необычном состоянии пациент проведет не менее трех-четырех недель, после чего врачи сделают выводы о том, прижилась ли пересаженная ткань, и освободят руку.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 343, комментариев: 0
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