Отопление и электричество вернулось сургутянам только к вечеру

Сургутянам, проживающим по адресу улица Ивана Захарова, 15, восстановили по временной схеме подачу тепла и электричества. Причиной аварии послужил разрыв кабельных линий. Об этом сообщили в аккаунте администрации города в Инстаграм.

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 29 января, в семь утра. В час дня для обеспечения работы электронасосов системы теплоснабжения дома был временно подключен бензогенератор. Восстановлением теплоснабжения занимались бригады УК ООО «Сургутский бытовой сервис» и ООО «Сургутские городские электрические сети».