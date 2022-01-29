Остановки и дороги в Сургуте очищают от снега в две смены

Подрядчики продолжают борьбу со снегом на сургутских остановках. Так, механизированная уборка выполняется в две смены, на расчистку муниципальных дорог и автобусных павильонов, в среднем, выходят до 300 единиц техники.
По информации местной мэрии, 27 января подрядчики вывезли более 16 тысяч кубов снега.
«Помимо уборки территорию остановочных карманов обрабатывают пескосоляной смесью. На эти цели у подрядчиков ежедневно уходит более 100 кубов противогололедного материала», – сообщили в пресс-службе администрации.
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».