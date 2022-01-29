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В Сургуте на обработку остановок пескосоляной смесью тратится 100 кубов материала ежедневно

Остановки и дороги в Сургуте очищают от снега в две смены

В Сургуте на обработку остановок пескосоляной смесью тратится 100 кубов материала ежедневно
Фото: администрация Сургута

Подрядчики продолжают борьбу со снегом на сургутских остановках. Так, механизированная уборка выполняется в две смены, на расчистку муниципальных дорог и автобусных павильонов, в среднем, выходят до 300 единиц техники.

По информации местной мэрии, 27 января подрядчики вывезли более 16 тысяч кубов снега.

«Помимо уборки территорию остановочных карманов обрабатывают пескосоляной смесью. На эти цели у подрядчиков ежедневно уходит более 100 кубов противогололедного материала», – сообщили в пресс-службе администрации.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 133, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
Сегодня в 10:26
Как у классиков:
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».

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