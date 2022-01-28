Хирурги в Сургуте пришили пациенту руку к животу ради восстановления кожного покрова

В Сургутской травмбольнице пациенту пришили руку к животу. 35-мужчина получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, местами остались оголенными кости. Это привело к ограничению функций конечности.

Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику. Данный вид хирургического вмешательства подразумевает замещение образовавшихся дефектов собственными тканями пациентами. Мужчине пересади на поврежденный участок донорский лоскут с передней стенки брюшной полости.

«Сейчас лоскут одновременно и уже часть руки, и еще часть живота. Пациенту придется провести 3-4 недели с пришитой к донорскому участку кистью. Это необходимо для того, чтобы пересаженная ткань прижилась на новом месте и не погибла прежде, чем в кисти сформируется питающее ее новое кровообращение. На следующем этапе хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев», - сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что самая сложная и самая затратная по времени и усилиям часть таких операций – это выделение и сшивание мелких сосудов. Микрохирургические вмешательства проводятся под микроскопом, с использованием специальных инструментов и расходников. Помимо кожной аутопластики, пациентам зачастую требуется сухожильная, мышечная, костная пластика, а также пластика периферических нервов. Специалисты Сургутской травмбольницы выполняют весь комплекс этих хирургических вмешательств.