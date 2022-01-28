В массовом ДТП в Сургуте пострадали четыре человека

Стали известны причины крупного ДТП, которое произошло вчера на Мелик-Карамова в Сургуте. По данным ГИБДД, 46-летний водитель «Мазды» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовик «Почты России». Из-за этого иномарку отбросило на встречу полосу, где она столкнулась с «Мерседесом». После этого оба авто врезались в автобус.

В результате ДТП водитель и пассажирка Мазды, а также две пассажирки Мерседеса получили травмы. Ранее СМИ сообщали только о трех пострадавших. Авария на работу почты никак не повлияла.

«Всего за 27 января на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы», – сообщает ГАИ Югры.