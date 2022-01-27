16+
Логотип Сиапресс
USD  78,9470   EUR  88,4680  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
0
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
0
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
0
Больше опросов

Для одной из школ в Сургутском районе мебель смастерят заключенные

Заключенные сделают мебель для школы в Сургутском районе на сумму более 800 тысяч

Для одной из школ в Сургутском районе мебель смастерят заключенные
Фото: pixabay.com

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-46 города Невьянск, соорудят мебель для школы № 1 в поселке Солнечный (Сургутский район) на сумму 828 000 рублей. Также заключенные сошьют постельное белье для РЖД на 9 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, что ранее депутат думы Югры Сергей Великий заявил, что осужденные накопили долг на сумму порядка 160 миллионов рублей – эти деньги должны были пойти на возмещение ущерба пострадавшим. Народный избранник предложил трудоустроить отбывающих наказания на местные предприятия.

«Вполне разумно предоставить одним возможность трудом возместить ущерб, другим – обрести профессиональную практику, получить определенный заработок за свою работу», – добавил Сергей Великий.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:36, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Травма» Сургута без смещения 3179
  2. ​Бывшего инспектора ФСИН из Сургута отправили в колонию за взятки 1516
  3. Старый сургутский кинотеатр собираются сносить 1318
  4. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 984
  5. Врач СОКБ рассказала о последствиях ковида у детей 861
  6. ​Югра обновила антирекорд по заболеваемости коронавирусом 827
  7. ПЦР-тест придется сдавать даже после короткого отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 740
  8. В Югру поступило новое лекарство от ковида. Кому его назначают? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 588
  9. ​Снос «Авроры» сделает и без того унылый архитектурный облик Сургута еще беднее. К тому же это разрывает связь поколений 501
  10. ​Рост цен привиделся жителям Югры 477
  1. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 3817
  2. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 3711
  3. ​США нужна война в Европе 3576
  4. Вартовчанин пытался вернуть деньги за не купленный джемпер и получил штраф 3507
  5. ​В Нижневартовске отремонтируют девять дорог 3340
  6. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 3221
  7. Уберите ваши руки 3203
  8. ​«Травма» Сургута без смещения 3179
  9. Вартовчанин спас своего соседа, вытащив из горящего дома 3179
  10. ​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент 2758
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29441
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20686
  3. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 10767
  4. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 10596
  5. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9005
  6. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7690
  7. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7549
  8. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 7150
  9. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 7133
  10. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 6800

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика