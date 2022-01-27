Театр кукол вновь претендует на деньги из бюджета Сургута

Сургутскую «Петрушку» просто так не оставят: по данным собеседника журналиста siapress.ru, в грядущем месяце начнутся обсуждения о выделении бюджетных денег на создание проекта культурного учреждения.

«Как раз на февраль будет вынесен вопрос о выделении средств на проведение проектно-изыскательских работ по театру из муниципального бюджета», – рассказал информированный источник корреспонденту информационного агентства.

Напомним, что ранее администрация города не внесла расходы на проектирование и строительство нового здания ТАиК «Петрушка» в бюджет на 2022 год.