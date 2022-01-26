На снос «Авроры» выделят почти 20 миллионов

В Сургуте снесут старый кинотеатр «Аврора». На его месте собираются разбить сквер. Об этом стало известно во время заседания городского штаба по строительству.
«Этот объект признан на сегодня аварийным. Театр «Петрушка» выехал из этого объекта. На сегодняшний день для обеспечения безопасности этот объект необходимо снести. Потребность в сносе составляет 19 млн 767 тысяч рублей», — прокомментировала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Татьяна Смычкова во время трансляции заседания.
Несмотря на то, что по архитектурному решению этот кинотеатр прекрасно вписывался в образовавшийся треугольник ул. Магистральная - Ленина. Несмотря на то, что кинотеатр являлся памятным местом для нескольких поколений жителей города. По крайней мере двух поколений точно. А вот за снесенный уже кинотеатр «Октябрь» обидно вдвойне. Ибо он был памятным местом для встреч нескольких поколений сургутян, начиная с 50-х годов. И после реставрации в 1967 году он стал вполне модерновым кинотеатром, головным кинотеатром Сургута, где первыми демонстрировались все новые фильмы. Но тот кинотеатр был из ряда архитектурных исторических памятников деревянного зодчества сродни многострадальному Дому Пионеров. «ОКТЯБРЯ» уже нет и в прямом, и в переносном смысле. Но Дом Пионеров ещё не потерян окончательно. Есть надежда на продолжение его жизни.
А вот что же «.Аврора»? А «Авроре» вслед за «Октябрем» власти города вынесли приговор, мол снесем. Мол, аварийный он. Так ли это на самом деле. Действительно ли в городах и весях страны сносят здания старых советских кинотеатров ввиду аварийности оных ?
Как будто нет. Так в чем же проблема- старых советских кинотеатров?
Возьмём опять таки что делается со старыми советскими кинотеатрами в Москве. Ведь там их в советское время понастроили в каждом районе города, а это почти сотня зданий старых советских кинотеатров. И город после остановки проката фильмов в них долго искал и ищет ещё сейчас им применение. Конечно там простора для применим больше и на их основе возникли и театр «Сатирикон» Райкина Константина, и театр Армена Джигарханяна, и концертный зал « Градский Холл» и много других площадок известных театральных и артистических деятелей. В которых новые владельцы что-то пристраивали, что-то капитально отремонтировали, где-то навели лишь косметику. Но главное. Там речь о сносе зданий старых советских кинотеатров, так чтобы на их месте рубить сквер или парк не идёт. Вот так чтобы снести за счёт бюджета и разбить сквер или парк не идёт. Такого решения просто не возникало.. Просто стоят они и ждут своего нового хозяина- инвестора одновременно. И они находятся, Отсюда вопрос, а почему там в столице те старые советские кинотеатры не аварийные? Ведь построены они гораздо раньше «Авроры» и построены из тех же материалов и конструктива, что и наша «Аврора» ? Что там строители были лучше? Таки опять нет. В Сургуте наш кинотеатр строили не «трудящиеся из Средней Азии», а наши советские инженеры и рабочие, по советским СНиП во главе с будущим Мэром города Александром Леонидовичем
Сидоровым. А этот факт о многом говорит.
Так вот, в Москве проблему старых советских кинотеатров, вернее 39 из них решили с помощью инвестора АДГ- групп братьев Печерских. Город передал 39 кинотеатров этому инвестору и сейчас на их месте строятся районные досуговые центры под общим брендом «Место встречи» с сохранением функционала районного кинотеатра. Конечно, это тоже неоднозначное решение, ведь вместо ранее многообразия архитектурных решений зданий старых советских кинотеатров на месте будут построены здания районных досуговых центров проекта одного из западных архитекторов, что-то вроде нашей «Вершины»масштабами поменьше. Конечно, это тоже вызывает недовольство жителей города , потому как исчезают исторические здания кинотеатров, теряется исторический облик города. Но хоть что-то.
Но это же не просто снести и разбить сквер. Где зимой будет зиять пустое пространство треугольника на месте здания, занесённое снегом.
Похоже, что власти решили не заморачиваться с «Авророй» и радикально решить проблему последнего в городе здания Советского кинотеатра, что при всей унылости и однообразии в городской архитектуры снос этого здания нанесёт непоправимый ущерб внешнему облику города. Ведь как ни крути, это здание находилось на месте и при соотвествующие его ремонте оно могло ещё долго служить памятным местом встреч для жителей города.. Как и ранее, когда-то на это место встреч приходили наши родители, потом приходили мы, и сейчас могли приходить наши дети и внуки. Так вот и обрывается связь поколений жителей нашего города через знаковые место встреч- кинотеатр «Аврора». Жаль.