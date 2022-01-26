В Сургутском центре охраны материнства из-за ковида отменили партнерские роды

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства временно отменили программу партнерских родов. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и опасностью распространения коронавируса среди персонала и пациентов, сообщается в аккаунте медучреждения в Instagram. По этой же причине занятия Школы матери переведены в онлайн-формат.

«В Югре с каждым днем растет численность пациентов, заболевших острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом и коронавирусной инфекцией. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы возобновим эти программы», - говорится в сообщении центра.

За минувшие сутки в Югре выявлено 1 113 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Лидером по суточному приросту стал Сургут, где зарегистрировано 542 зараженных. Также в первой тройке Нижневартовск (100) и Ханты-Мансийск (90).