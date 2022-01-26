Вакцинацию против ковида в Югре первыми прошли подростки из Сургута

В Сургуте против коронавируса привились первые пять подростков. Они поставили прививки в городской поликлинике №5. Все ребята чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Первые 5 человек получили долгожданную прививку первым компонентом – 2 мальчика и 3 девочки. Все ребята перед вакцинацией были осмотрены врачом-педиатром, а родители смогли задать интересующие их вопросы», - говорится в сообщении пресс-службы.

За детьми, получившими прививку, установлено наблюдение в виде ежедневного телефонного опроса. Негативных явлений не отмечается ни у одного подростка, добавили в ведомстве.

Первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Югру в понедельник, 24 января, и была сразу распределена по медицинским организациям Сургута. «Спутник М» предназначен для подростков в возрасте 12-17 лет. Несовершеннолетних прививают только на основании письменного заявления родителей.

Читайте также:

Все, что нужно знать о вакцинации подростков против COVID-19

