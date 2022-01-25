Сургутяне помогли вытолкнуть застрявший большегруз

В Сургуте местные жители вытолкнули грузовик, который застрял во время поворота на улице Каролинского. Крупногабаритный транспорт собрал за собой огромную пробку. Об этом пишет ugra-news.ru.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как водители других авто совместно с прохожими помогли разрешить эту проблему. Как только большегруз смог преодолеть поворот, пробка постепенно рассосалась.

Отметим, что это ранее мы писали о газели скорой помощи, которая застряла в сугробе во дворе. Видео инцидента сургутяне распространили в соцсетях.