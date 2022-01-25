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Инсайд: Глава пресс-службы Сургутнефтегаза Алексей Артеменко покинул пост

Сургутский гигант сменит ответственного за информационную политику

Инсайд: Глава пресс-службы Сургутнефтегаза Алексей Артеменко покинул пост
Фото: ugra-tv.ru

Глава пресс-службы Сургутнефтегаза Алексей Артеменко покинул свой пост. Источники siapress.ru сообщили, что пресс-секретарь сургутского гиганта переехал на постоянное место жительства в Москву.

«Алексей Артеменко переехал в Москву, куда ранее перебралась его супруга, которая также работала в Сургутнефтегазе», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Сургутнефтегаза отметили, что пока комментариев по этому поводу не дают, но заверили, что предоставят информацию позже.

Алексей Артеменко возглавил пресс-службу градообразующего предприятия в 2011 году. На этом посту он сменил Раису Ходченко, занимавшую должность 15 лет и покинувшую компанию в связи с выходом на пенсию.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 689, комментариев: 0
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