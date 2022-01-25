Мошенники развели сургутянина на несколько миллионов рублей

Югорчане продолжают связываться с онлайн-мошенниками, в результате чего теряют большие деньги. Сразу несколько уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в округе в последние дни, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, в Сургутском районе 56-летний мужчина повелся на уловку с инвестированием. Его подкупили заманчивые посты в соцсетях, где счастливые обладатели денег рассказывали, как просто и быстро заработать крупные суммы. Сначала югорчанин переводил на счета мошенников деньги из личных сбережений, а когда они закончились, залез в кредиты. Всего он потерял свыше 3,6 млн рублей.

В Сургуте жертвой аферистов стала молодая женщина. Ей позвонили лжесотрудники полиции и Центробанка и уговорили взять кредит, а затем перевести деньги на «безопасный счет». В итоге югорчанка пополнила счета аферистов на 1,1 млн руб. В подобной ситуации оказался и 48-летний житель Нефтеюганска, который отдал неизвестным 1,5 млн рублей.