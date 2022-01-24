В Сургуте медучреждения ищут добровольцев, которые будут развозить врачей к пациентам

Медики Сургута просят о помощи: из-за увеличения числа больных коронавирусом объекты здравоохранения столкнулись с нехваткой транспорта для терапевтов и педиатров, что работают с пациентами на дому. Поэтому врачи ищут добровольцев, которые готовы развозить специалистов.

«С каждым днём все больше заболевших сургутян. Медики работают на пределе возможностей, они почти не видят свои семьи. Таков их долг – помогать, спасать жизни. Сейчас помощь нужна и им самим. Крупные предприятия города безвозмездно предоставляют свой транспорт для выездных поликлинических бригад, подключились службы такси, но нужны ещё помощники», – прокомментировал главный врач первой городской поликлиники, председатель думы Сургута Максим Слепов.

Всех, кто готов помочь, просят обращаться по телефонам: 8 (3462) 356079, 355836.