«Дорремтех» в Сургуте расширяет автопарк

Компания «Дорремтех», один из основных дорожных подрядчиков администрации Сургута, обновляет автопарк. На днях на базу предприятия прибыл четвертый снегопогрузчик, который способен собирать до 600 кубов снега в час. Предыдущие модели погрузчиков собирают за это время не более 500 кубов снега.

«Всего в распоряжении предприятия находится более 100 единиц техники, задействованной в уборке автомобильных дорог. Часть работ организация выполняет собственными силами, часть - с привлечением субподрядчиков», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, в 2021 году «Дорремтех» закупил 7 единиц техники. На улицы города вышли новые тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики. В течение месяца автопарк предприятия пополнится новым автогрейдером.