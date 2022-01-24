В Сургутском центре охраны материнства рассказали об итогах 2021 года

В 2021 году в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось 7 746 детей. Из них 3 766 девочек и 3 980 мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«2021 год стал богат на рождение двойни. Всего родилось 108 двойней и 1 тройня родилась 8 февраля 2021 в семье Саповых. Счастливые родители и три замечательные девочки Вика, Таисия и Ксения совсем скоро отпразднуют день рождения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется также, что впервые стали мамами в 2021 году 2 483 женщины. 2 789 родили во второй раз. Третьи роды прошли у 1 741 женщины, в четвертый раз мамами стали 560, а 101 женщина стали мамами в пятый (или более) раз.