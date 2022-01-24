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В Сургуте предприниматели просят у мэрии место для парковки грузовиков

Сургутские бизнесмены обратились к администрации с проблемой парковки грузовиков

В Сургуте предприниматели просят у мэрии место для парковки грузовиков
Дума Сургута / vk.com

Сургутские предприниматели просят у администрации города выделить им место для парковки грузовых автомобилей. Видеообращение с такой просьбой записал Валерий Крупенин, один из местных бизнесменов, занимающихся грузоперевозками. В нем мужчина рассказал о проблеме отсутствия парковки для грузовиков в районе кольца ГРЭС, пишет «Сургутская трибуна».

«У нас просьба, чтобы нам выделили участок в черте города. Я понимаю, что, если взять в аренду земельный участок, я должен буду его привести в порядок и нести за него ответственность: платить за этот участок налоги, взять охранника, установить камеры и так далее. Но тогда мне придется брать оплату с других водителей, которые там будут оставлять свои автомобили. Мы этого не хотим. В Тюмени, например, выделены «пятачки». Они никому не мешают, не создают аварийную ситуацию и находятся в черте города. Водители за парковку там ничего не платят, следят за порядком, стоят и ждут своего клиента», - говорится в обращении предпринимателя.

Под эти цели он предложил выделить участок, расположенный на территории бывших теплиц и рыбокомбината. «Сейчас там участок пустой. Если бы нам выделили его, мы бы его расчистили за свой счет, привели в порядок. И проблема с машинами была бы решена», - добавил Валерий Крупенин.

В конце декабря в администрации Сургута прошло заседание, посвященное обеспечению безопасности дорожного движения. Его участники обратили внимание на то, что Нефтеюганское шоссе превратилось в гигантскую парковку из-за грузовиков, что способствует росту ДТП. Сургутские депутаты предложили вернуться к обсуждению идеи создания логистического центра для временного хранения товаров. Такая идея высказывалась несколько лет назад.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 322, комментариев: 2
Комментарии:
йося
Сегодня в 16:26
И тут же в мозгах чинуш включился коррупуионно бюрократический механизм и первое что получит этот предприниматель, - НИЗЬЗЗЯ.
И пойдет он нарезать кругри бюрократического ада...
Скольео воды утнчет, в итоге либо будет
йося
Сегодня в 16:27
ввнужден задолбать всех вплоть до губера, либо занести...
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