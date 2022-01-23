Житель Сургута смог наказать московских коллекторов за беззаконие

Московское коллекторское агентство заплатило штраф в 70 тысяч рублей за психологическое давление на жителя Сургута. Должнику и его родственникам звонили и пугали негативными последствиями невозврата долга. Потерпевший обратился за помощью к приставам.

«Доводы, изложенные в обращении жителя города Сургута, нашли свое подтверждение. Сотрудники профессионального коллекторского агентства неправомерно осуществляли телефонные переговоры с третьими лицами должника, при этом диалоги не ограничивались просьбой пригласить должника, либо передать должнику номер телефона для обратного звонка. В ходе телефонных диалогов оказывалось психологическое давление путем указания на возможность наступления различных негативных последствий, путем принуждения третьих лиц к общению с должником по вопросу возврата просроченной задолженности, путем манипуляции родственными отношениями, с целью изменить поведение должника», - рассказали в пресс-службе УФССП по Югре.