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​Рейс из Сургута в Краснодар задержан на девять часов

Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

​Рейс из Сургута в Краснодар задержан на девять часов
Фото: airport-surgut.ru

Рейсы авиакомпании Utair сообщением «Краснодар – Сургут» и «Сургут – Краснодар» задержаны из-за сильного снегопада, обрушившегося на Кубань. По данным онлайн-табло аэропортов, рейс из Краснодарского края вылетит в 15.10 мск вместо планируемых 9.25. Рейс из Югры вылетит в 15.00 вместо 6.05.

Аэропорт Краснодара работает с перебоями уже вторые сутки. В субботу он был закрыт из-за снегопада с 4.00 до 15.00. Сегодня в пресс-службе авиагавани сообщили об ухудшении погодных условий. «Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5-ти утра, а в последствии до 10.30 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов», - цитирует сообщение РИА «Новости». На данный момент в Краснодаре задержаны 16 рейсов.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 343, комментариев: 0
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