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Школы Сургута с понедельника уходят на дистант

Школьники Сургута две недели будут учиться удаленно из-за ОРВИ и коронавируса

Школы Сургута с понедельника уходят на дистант
Фото: siapress.ru

С 24 января учащиеся 1-11 классов школ Сургута уйдут на дистант из-за повышения заболеваемости ковидом и ОРВИ. Такое решение было принято городским оперативным штабом на основании требований Роспотребнадзора – передает мэрия муниципалитета. Удаленка продлится две недели.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди сургутян 15-17 лет на 312,7 % (в 4 раза), 7-14 лет на 219,7 % (в 3 раза). Дошкольные образовательные учреждения будут работать в обычном формате», — сообщает администрация города.

Детские сады останутся работать в прежнем формате.

По постановлению губернатора Югры, на дистанционный формат обучения до 8 февраля включительно переходят также школы в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Урае, Югорске и Ханты-Мансийске. Вузы в крупных городах округа также должный перейти на дистант.


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Сегодня в 17:51, просмотров: 270, комментариев: 0
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