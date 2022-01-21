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​Журналисты «Новой газеты» сообщили о нападение в травмцентре Сургута

В сургутском травмцентре на журналистов «Новой газеты» напал человек в белом халате

​Журналисты «Новой газеты» сообщили о нападение в травмцентре Сургута
Фото: obtc.ru

Сегодня, 21 января, на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана в Сургутской клинической травматологической больнице напал человек в белом халате. Пострадавшие утверждают, что нападение совершил заместитель главврача медицинского учреждения Андрей Матвеев.

«Журналисты стояли возле местного отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двоих медсестер отделения, покончивших с собой в конце 2021 года. Мужчина молча ушел, но через некоторое время вернулся и напал на фотокорреспондента Ардена Аркмана. Врач повалил журналиста на землю и попытался разбить камеру, а позже переключился на журналистку Изольду Дробину», - описали произошедшее в «Новой газете».

На месте происшествия работает полиция. «В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение от журналистов, о том, что им нанесены телесные повреждения во время съёмки сюжета. В настоящее время полицейские изучают видеозаписи и опрашивают очевидцев произошедшего», - сообщила корреспонденту siapress.ru глава пресс-службы окружной полиции Ольга Абмайкина.

Уточняется также, что медицинское освидетельствование потерпевшие проходят у коллег нападавшего.

Отметим, что коллеги Матвеева удивлены его поступком. Медика характеризуют, как очень спокойного человека.

Журналисты приехали в Сургут, чтобы сделать репортаж о самоубийствах среди медперсонала медучреждения. В конце прошлого года две медсестры «травмы» покончили с собой. Их коллеги утверждали, что причиной стало давление на персонал со стороны их непосредственного руководства. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одной из женщин. В департаменте здравоохранения округа заверили, что служебная проверка нарушений не выявила.


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Сегодня в 19:50, просмотров: 361, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 20:10
Довели кагармановскую контору. Наверное в гробу вертится
Миледи
Сегодня в 20:37
Исправьте заголовок, не позорьтесь. Сообщили о нарадениИ. О чем? Нападении. Журналисты/филологи)))
йося
Сегодня в 21:02
Умеют же журналисты взять интервью, вежливо, корректно, уважительно.
йося
Сегодня в 21:02
Ну или какой вопрос такой и ответ.
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