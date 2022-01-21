Аршавин пригласил юных сургутских футболистов в академию «Зенита»

Известные российские футболисты Андрей Аршавин и Владимир Быстров прилетели в Сургут. Спортсмены посетили уроки футбола юных игроков в естественно-научном лицее и в десятой школе. Тренеры спортивного комплекса «Факел» будут готовить своих подопечных по методическим материалам Академии ФК «Зенит». Соглашение о сотрудничестве с питерским клубом подписала компания «Газпром трансгаз Сургут», сообщает «Сургут 24».

Андрей Аршавин пожелал юным футболистам удачи на занятиях. «Если кто-то из вас захочет дальше продвигаться по футбольной лестнице, у кого будет талант, мы всегда ждем вас в нашей академии. Ребята из Сургута уже к нам приезжали, им все понравилось», – отметил заместитель гендиректора по спортивному развитию ФК «Зенит» Андрей Аршавин.

Футболист попросил городские власти обратить внимание на детский футбол. Возможно, даже создать специализированную арену. По словам Аршавина, в сургутской команде есть талантливые ребята, у которых может быть большое будущее в футболе.