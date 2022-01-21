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10 из 11 зараженных омикроном югорчан являются сургутянами

Только 2 из 10 случаев омикрона в Югре оказались завозными

10 из 11 зараженных омикроном югорчан являются сургутянами
Фото: pixabay.com

10 сургутян и один хантымансиец заражены новым штаммом коронавируса «омикрон». Причем только два зафиксированных случая оказались завозными (по одному из Египта и ОАЭ). Об этом сообщает окружное отделение Роспотребнадзора.

«Во всех одиннадцати случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. Ситуация находится на контроле», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

Напомним, что за минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Это – абсолютный рекорд за весь период пандемии. Новые зараженные выявлены почти во всех муниципалитетах.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 157, комментариев: 0
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