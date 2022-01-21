В Сургуте машина скорой помощи не могла выехать из заваленного снегом двора более часа

Накануне в Сургуте между домами Крылова 53/3 и 53/4 в сугробе застряла машина скорой помощи. Медики не могли выехать со двора более одного часа, рассказала местная жительница в группе «ЧП Сургут» во «ВКонтакте».

«В автомобиле мог находиться человек или ребенок или беременная женщина нуждающаяся в медицинской помощи. Столько снега во дворе с коляской сложно пройти. Каждый час на этом месте застревают автомобили, но когда это коснулось скорой помощи это кажется святое, так нельзя», – пожаловалась сургутянка (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Также она отметила, что управляющая компания «Бережливый дом» не принимает меры по очистке снега на придомовой территории.

В организации подтвердили, что обслуживают дворы домов по улице Крылова 53/3 и 53/4. «Завтра будет чистка снега. На прошлой неделе, в субботу, у них чистили. Вообще по графику уборка один раз в месяц, но в связи с тем, что такие снегопады, два раза», – рассказали представитель управляющей компании корреспонденту siapress.ru.

Напоминаем, ранее глава Сургута Андрей Филатов раскритиковал уборку дворов от снега. Он заявил, что чистить придомовую территорию нужно чаще.