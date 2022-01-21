16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4408   EUR  86,8215  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В ХМАО задержали наркокурьера с двумя кило зелья

Полицейские Югры пресекли крупную поставку наркотиков на Ямал

​В ХМАО задержали наркокурьера с двумя кило зелья
Фото: 86.мвд.рф

В поселке Барсово Сургутского района задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 46-летний наркокурьер вез два кило «синтетики» из Санкт-Петербурга на Ямал.

По версии следствия, у мужчины были подельники. Вместе они планировали доставить наркотические средства синтетического производства и психотропные вещества на север и сбыть их через тайники-закладки.

«Через Ханты-Мансийский автономный округ – Югру проходила транспортировка в соседний субъект. Прибыв в Сургутский район из Санкт-Петербурга на автомобиле с помощью приложения BlaBlaCar, злоумышленник был задержан полицейскими. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили девять плиток прямоугольной формы из твердого вещества темного цвета, перемотанные полимерной пленкой, девять свертков из полимерной пленки с темным веществом растительного происхождения и один сверток с комкообразным темным веществом. Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятым является наркотическое средство каннабис (марихуана) массой около 390 граммов; 1,5 килограмма гашиша; более 70 граммов опия и 0,75 граммов кокаина. Общий вес составил порядка 2 кг», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Злоумышленник отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:32, просмотров: 299, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 12:53
В Китае канадца приговорили к смертной казни за наркотики
Торговаший наркотиками гражданин Канады приговорен к высшей мере наказания в Китае. Фань Вэй был лидером преступной группировки, которая занималась производством и
сбытом метамфетамина. Запрещенные психотропные вещества реализовывались в особо крупных размерах.
Народный суд города Цзяньмэнь вынес приговор еще 10 членам банды, среди которых гражданин США и четыре мексиканца. Несколько злоумышленников получили пожизненные сроки. Суд также постановил конфисковать имущество Фань Вэя.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент 1561
  2. Напавший на врача после осмотра жены югорчанин избежал наказания 1456
  3. В Югре из-за ковида на карантин закрыли 90 школьных классов 1119
  4. В Сургуте будут жестче относиться к нарушителям масочного режима 1088
  5. 14 сургутских детей-сирот получили ключи от новых квартир 966
  6. ​Если в 2022 году продавать «вторичку», то когда? 962
  7. ​Югорчан просят помочь пережить дубоносам суровую зиму 916
  8. Архитектурное освещение «подковы» на Аэрофлотской завершено более чем наполовину 861
  9. Пьяный югорчанин попытался сбежать от полицейского, а затем напал на него с кулаками 818
  10. Центробанк выступил против криптовалюты в России 812
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28338
  2. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4492
  3. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 3191
  4. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 3023
  5. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 3023
  6. ​Сургутские незрячие малыши, ставшие сиротами в новогодние каникулы, обретут новую семью 2716
  7. ​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали 2675
  8. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 2647
  9. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 2611
  10. В Югре конкурсный управляющий нефтегазовой компании получил реальный срок за мошенничество 2552
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28338
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19964
  3. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11571
  4. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 10115
  5. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9850
  6. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8662
  7. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8573
  8. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 8516
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8447
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8213

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика