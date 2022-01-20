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​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент

Андрей Филатов назначил руководителя департамента коммуникаций и аналитики

​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент
Фото предоставлено администрацией Сургута

Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент массовых коммуникаций и аналитики. Соответствующее решение принял глава города Андрей Филатов.

«Новое подразделение Администрации Сургута создано на базе двух управлений: массовых коммуникаций, а также внешних и общественных связей. Функционал Департамента по решению главы города Андрея Филатова будет дополнен задачами по мониторингу, аналитике, оценке рисков и прогнозированию. По словам Романа Клима, создание Департамента – это, в основном, реорганизация в рамках уже действующих подразделений, настройка работы и переход в штатный режим формируемого подразделения потребует от одного до двух месяцев», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Роман Клим занял пост советника главы города в ноябре 2021 года.


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Сегодня в 21:46, просмотров: 287, комментариев: 5
Комментарии:
йося
Сегодня в 22:00
А аленушку куда...
Местный
Сегодня в 22:31
Украинский националист?
Бугаева
Сегодня в 22:35
Опять говорящая йося?
йося
Сегодня в 22:46
Опять тупорылая шестерка
йося
Сегодня в 23:02
... будет дополнен задачами по мониторингу, аналитике, оценке рисков и прогнозированию..
Думаю риски молодежной политики будут под пристпльным внимании департамента, а по сему под особым контролем деятельность соответствующего отдела, клторый неминуемо ждет тотальная перетрубация, и если сказать проще кое кем получение знатного пенделя по толстому сранделю.
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