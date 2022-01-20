В сургутских ТЦ будут тщательнее следить за соблюдением масочного режима

Взрывной рост заболевших коронавирусом стал причиной усиления контроля за масочным режимом в торговых центрах Сургута. Меры наказания в отношении безмасочников также ужесточились. Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что за минувший день 170 сургутян оказались заражены коронавирусом. Всего лабораторно подтвержденных случаев за день на территории Югры – 447.

Кроме того, в ХМАО зафиксированы два факта заражения омикрон-штаммом. Первого заболевшего югорчанина выявили в Омской области, второй заразился во время отпуска в Египте.