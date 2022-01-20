Одна из главных развязок Сургута будет полностью освещена ко второму кварталу 2022 года

Транспортная развязка на улице Аэрофлотской в Сургуте скоро воссияет огнями: работы завершены на 50%. На сегодняшний день подсвечены боковые линии развязки, смонтировано заливающее оранжевое освещение. Впереди этап монтажа светильников опоры.

«Яркость ламп соответствует нормам. Но есть небольшой слепящий эффект от прожекторов, которые смонтированы на опорах моста. В дальнейшем здесь будут установлены специальные антислепящие экраны», – заявил генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Напомним, что реализацией данного проекта занимается ООО «Среда комфорта» с 11 компаниями-спонсорами. Во втором квартале 2022 года работы будут выполнены, объект сдадут в эксплуатацию.

«Процесс благоустройства на этом не закончится. В дальнейшем, в наших планах в аналогичной концепции преобразить всю улицу Аэрофлотскую вплоть до аэропорта», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.