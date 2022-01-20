В Сургуте в теплую остановку в районе УБР врезался автомобиль

Теплая остановка, установленная в Сургуте в районе УБР, не простояла и трех месяцев. В конце прошлого года в нее врезался автомобиль, и теперь конструкция нуждается в ремонте, сообщает Sitv.ru.

По данным властей, восстанавливать остановку будет страховая компания владельца машины, совершившего ДТП. Стоимость ремонта не называется, но, судя по тому, что остановка стоит порядка 2 млн руб., сумма будет немалой.

Остановка в районе УБР была установлена за счет средств Сургутского района для пассажиров транспорта, курсирующего между поселками муниципалитета. Пока людям приходится пользоваться поврежденной остановкой.