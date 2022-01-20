Замначальника СвЖД, прокатившийся в служебном вагоне от Сургута до Ноябрьска, предстанет перед судом

В Сургуте перед судом предстанет заместитель начальника Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» Вячеслав Баскал. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовного дела завершено, сообщили пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, незаконно использовал служебный вагон в личных целях - прокатился на нем от Сургута до Ноябрьска и обратно.

«В результате действий обвиняемого Свердловской железной дороге причинен материальный ущерб на сумму более 92 тыс. рублей (затраты на обслуживание и заправку локомотива, оплату труда локомотивным бригадам)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется также, что подсудимый возместил причиненный ущерб.