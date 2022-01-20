16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8697   EUR  87,1318  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте будут судить замначальника СвЖД за путешествие в служебном вагоне

Замначальника СвЖД, прокатившийся в служебном вагоне от Сургута до Ноябрьска, предстанет перед судом

В Сургуте будут судить замначальника СвЖД за путешествие в служебном вагоне
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанет заместитель начальника Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» Вячеслав Баскал. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовного дела завершено, сообщили пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, незаконно использовал служебный вагон в личных целях - прокатился на нем от Сургута до Ноябрьска и обратно.

«В результате действий обвиняемого Свердловской железной дороге причинен материальный ущерб на сумму более 92 тыс. рублей (затраты на обслуживание и заправку локомотива, оплату труда локомотивным бригадам)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется также, что подсудимый возместил причиненный ущерб.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:42, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 1963
  2. Опального югорского бизнесмена Копайгору отправили под домашний арест 1737
  3. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 1680
  4. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 1555
  5. Крестный ход в Сургуте не состоится 1117
  6. Ученые заявили, что «святая вода» не отличается от обычной, из крана 948
  7. Квартирный вопрос изнутри. Один день на рынке недвижимости 923
  8. Югорская молодежь терпит неудачи при инвестировании 886
  9. Положил купюру между сиденьями. В Югре водителя подозревают в даче взятки полицейскому 878
  10. ​Югорчанку поймали на продаже паленой водки – возбуждено уголовное дело 877
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27988
  2. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 4378
  3. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 4155
  4. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4121
  5. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 3776
  6. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3601
  7. В Сургуте отменят работу купели на реке 3586
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3486
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 3187
  10. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 3080
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27988
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19847
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11755
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11546
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11223
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9754
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9509
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8499
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8364
  10. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8300

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика