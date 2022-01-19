Сургутского олигарха Копайгору освободили из СИЗО по состоянию здоровья

Сургутский бизнесмен Андрей Копайгора, обвиняемый в мошенничестве, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве, отправлен из СИЗО под домашний арест. Городской суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий «по состоянию здоровья». До этого опальный олигарх находился в СИЗО с февраля 2021 года.

Андрей Копайгора будет находиться дома, но под ограничениями, сообщили в пресс-службе горсуда. Бизнесмен обязан соблюдать комендантский час и не может покидать свое жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться мобильной связью, посещать массовые, развлекательные, досуговые и политические мероприятия.

Прокуратура округа выступила против такого решения и уже подготовила апелляционное представление в окружной суд, пишет Znak.com. «Однозначно будем оспаривать данное решение, с которым не согласна как сторона обвинения, так и потерпевшие», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следующее заседание суда по делу Андрея Копайгоры назначено на 25 января. Все предыдущие заседания, а они назначались 11 раз, срывались по разным причинам. 12 декабря заседание не состоялось из-за госпитализации бизнесмена в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Возможно, у Копайгоры обнаружили заболевание, которое помогло ему выйти из СИЗО.

Андрея Копайгору обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям превышает 970 млн рублей.