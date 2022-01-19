Заваленная сугробами территория по улице Университетской в Сургуте не относится к придомовой

Заваленная снегом территория по улице Университетской в Сургуте не относятся к придомовой территории и не является пешеходной дорожкой. Это – просто обочина дороги, которая находится в зоне ответственности дирекции дорожно-транспортного хозяйства. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации города Арсений Сальников.

Впрочем, если горожане используют ее, как тротуар, выход есть. «В таком случае жильцы могут написать обращение в департамент городского хозяйства, что необходимо произвести очистку. Если департамент не реагирует, то нужно обратиться в контрольное управление (52-80-62, 52-80-64)», – объяснил инспектор.

Также он напомнил, что при возникновении проблем с уборкой дворов собственники домов в первую очередь должны обращаться в свою управляющую компанию. И если ответ не устраивает жильцов, они могут написать или позвонить в администрацию города.

Напоминаем, ранее жители 7 и 9 домов по улице Университетской пожаловались на заваленные снегом тротуары.