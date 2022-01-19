На кладбище Сургута установят таблички с нумерацией секторов

Работа по нумерации улиц на сургутском кладбище ведется – об этом во время интервью корреспонденту siapress.ru рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив. Указатели уже будут установлены, как только позволят погодные условия.

«Естественно, работа уже ведется. На въезде будет план-схема проезда, нумерация каждого сектора. Она есть, если взгляните чертеж. Но я думаю, что к лету мы завершим. По тому на данный момент разрабатывается проект. Мы хотим переименовать сектора, чтобы не было «0», «0х», а все шло по порядку», – сообщил Фурив.

Отмечается, что карты территории в распечатанном варианте может получить каждый, кто пришел на кладбище в здании администрации объекта. Кроме того, горожане могут обратиться за помощью к смотрителям или работникам – те по базе смогут определить месторасположение могилы и сообщить координаты.