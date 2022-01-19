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В 2022 году сургутский крематорий модернизируют

Сургутский крематорий сможет выполнять больше заявок в 2022 году

В 2022 году сургутский крематорий модернизируют
Фото: siapress.ru

В Сургуте в 2022 году планируется модернизация крематационной линии. Предполагается, что это позволит увеличить число выполнения заявок в сутки с 7 до 12-13. Об этом в разговоре с корреспондентом siapress.ru рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

Отметим, что за 2021 год было предано огню 538 тел. Сургутский крематорий – один в Тюменской области, поэтому тела усопших привозят из ближайших регионов, что может вызвать небольшие очереди.

«Мы не можем предположить, сколько пожеланий будет на кремацию. Например, завтра поступит заявка на 5-6 кремаций, мы можем это спокойно сделать. А бывает шквал звонков, допустим, сразу на 17. Конечно, мы не имеем возможности сделать это сразу, поэтому приходится выстраивать очереди», – рассказал корреспонденту информационного агентства глава учреждения.


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19 января в 09:20, просмотров: 767, комментариев: 0
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