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​В Сургуте назвали аутсайдеров по уборке снега во дворах среди УК

Сургутским управляющим компаниям выдали 34 предостережения за нарушения при уборке снега во дворах

​В Сургуте назвали аутсайдеров по уборке снега во дворах среди УК
Фото: siapress.ru

В Сургуте выявили управляющие компании с наибольшим количеством нарушений при уборке снега во дворах. Ими оказались ТСЖ «Атлант», ТСЖ Управдом и ТСН Генерала-Иванова 3/2. Нарушителям грозит штраф или предупреждение. Наказание будет зависеть от решения суда, сообщил муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации города Арсений Сальников.

«По сравнению с 2021 годом имеется положительная динамика по чистке снега. В прошлом году было намного больше нарушений. В 2022 году ситуация значительно улучшилась. Если и имеются какие-то нарушения, то мы сначала стараемся выдавать рекомендательные письма. В этом году составлено уже три протокола в отношении компаний и выдано 34 предостережения за нарушения обязательных требований. На данный момент идет проверка исполнения», – отметил инспектор.

Он также добавил, что, как правило, управляющие компании оперативно реагируют на замечания. Однако, есть и нарушители, информация о них отправляется в службу жилищного фонда для определения санкций.

Кроме того, сотрудники контрольного управления один раз в неделю обследуют придомовые территории для предотвращения и профилактики нарушений. А управляющие компании ежедневно осматривают дворы, чтобы определить, необходима ли дополнительная уборка снега вне основного графика.

«Плановая уборка один раз в месяц, но также существуют патрульные чистки по мере выпадения осадков. Обычно к девяти часам утра приступаем к работе. Также заранее за два-три дня вешаем объявления на подъездах о том, что уборка будет осуществляться в эти дни, потому что есть недобросовестные собственники, которые не убирают свои машины. Окончание уборки зависит от обильности осадков, это может занять до шести-восьми вечера», – рассказала инженер по эксплуатации жилищного фонда ООО «Уют» Альбина Абрамова. Эта компания убирает снег в 55 дворах города, из них 28 – полностью готовы на сегодняшний день.

Напоминаем, ранее глава Сургута Андрей Филатов раскритиковал уборку дворов от снега.


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Сегодня в 18:42, просмотров: 75, комментариев: 0
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