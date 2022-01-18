Упавшие от ветра елки обошлись Сургуту в 2,5 млн рублей

При падении елок у филармонии и здания Газпрома в Сургуте никто не пострадал. Тем не менее, ущерб бюджету нанесен крупный – по предварительным подсчетам, около двух с половиной миллионов. Ночью 18 января елки демонтировали и, скорее всего, больше в этом году устанавливать не будут.

«На данный момент проводится обследование конструкций, чтобы установить причины случившегося. Предварительно – каркас не выдержал порывов ветра, из-за чего согнулся и сломался. Более точная информация появится позднее. Подобных елок в городе установлено восемь, их обследовали вместе с ледовыми городками и не обнаружили никаких нареканий», – прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации города Андрей Рачев.

Отметим, что метель спровоцировала и другие инциденты: так, в нескольких дачных кооперативах, поселке и одном жилом доме зафиксировано отключение электричества. Из-за сильного снега было затруднено автомобильное движение, в аэропорту были задержки прилета и вылета самолетов, на улице было небезопасно находиться. Ветер снес два дорожных знака, плохая видимость стала причиной трех ДТП с пострадавшими.