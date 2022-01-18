Югорчанин предстанет перед судом за угрозу убийством следователю

Сургутский горсуд рассмотрит уголовное дело по факту угрозы убийством и причинения вреда здоровью следователя. В совершении преступления обвиняется 31-летний житель Сургутского района, ранее привлеченный к ответственности за совершение грабежа. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, инциденты произошли 17 и 21 декабря в следственной комнате изолятора временного содержания Сургута в присутствии посетителей и сотрудников ИВС.

«Обвиняемый неоднократно оскорбил следователя, угрожал убийством и причинением вреда здоровью последней, бросив в следователя «четки», чем причинил ей физическую боль», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Кроме того, югорчанин разорвал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за ранее совершенный грабеж.

Уточняется, что санкция статьи, по которой обвиняется житель Сургутского района, предусматривает лишение свободы до 5 лет.