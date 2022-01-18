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В Сургуте осуждены украинцы за незаконный сбыт наркотиков

Граждане Украины получили крупные сроки за распространение наркотиков в Сургуте

В Сургуте осуждены украинцы за незаконный сбыт наркотиков
pixabay.com

Сургутский городской вынес приговор в отношении семи граждан Украины. Они признаны виновными в совершении 11 преступлений (незаконный сбыт, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сургута.

Суд установил, что украинцы в составе организованной группы продавали наркотики в Сургуте в течение года, с начала 2016-го по начало 2017-го.

«В ходе личных досмотров и обыска жилища было изъято более одной тысячи свертков с наркотическим веществом массой более одного килограмма», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд приговорил двух женщин к лишению свободы на срок 9 лет и 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Их соучастники-мужчины получили наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 104, комментариев: 0
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