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Из-за метели в Сургуте оказались обесточены дачные участки и жилой дом

Сургутские дачи остались на какое-то время без света из-за сильного ветра

Из-за метели в Сургуте оказались обесточены дачные участки и жилой дом
Фото: pexels.com

Сильный ветер обесточил несколько дачных кооперативов Сургута и один жилой дом. Так, жалобы на перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в ДНТ «Север-1», «Дорожник», «Кедровый бор», в поселке «Дорожный» и в многоэтажке по улице Нагорная, 3. Инциденты произошли накануне, 17 января.

По словам главного инженера ООО «СГЭС» Андрея Голубкова, проблему спровоцировал слехст проводов из-за сильных порывов метели. Для восстановления напряжения были задействованы оперативно-ремонтные бригады и специальная техника компании. К 23 часам электричество уже было подано в дома.

«По сообщениям МЧС штормовое предупреждение, объявленное в ХМАО продлилось весь день 17 января, а также ночью 18 января. В период непогоды весь оперативно-ремонтный персонал «Сургутских городских электрических сетей» находился в режиме повышенной готовности, производственные ресурсы предприятия были направлены на восстановление и обеспечение штатного электроснабжения горожанам», – подчеркнули в пресс-службе компании.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 121, комментариев: 0
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